"Звездные" кассиры и счастливые дети: как прошла добрая акция КБФ "Ашана"

В День защиты детей КБФ "Ашана" и партнеры провели благотворительную акцию "Картофель добра".

В Сухуме 1 июня в ресторанах быстрого питания "Абургер" прошла акция "Добрый картофель". Половина вырученных от продажи картофеля денег направятся на лечение тяжелобольных подопечных КБФ "Ашана".

За кассой в этот день стояли знаменитости Абхазии, политики, актеры и журналисты.

"Благотворительность и добро всегда возвращаются. Добро окрыляет. Я не ожидала, что так много людей будет. В последнее время жители Абхазии стали чаще участвовать в благотворительности. И это радует", – призналась журналист Анна Гуния, которая в этот день участвует в акции.

Партнеры фонда "Ашана" уже второй раз проводят благотворительную акцию "Праздник детства" ко Дню защиты детей.

Подробнее в материале Сарии Кварацхелия>>