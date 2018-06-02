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"Тайфун-К" в действии: бронеавтомобили на учениях под Новосибирском

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Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-К" были задействованы на учениях под Новосибирском.

Машины оснащены противоминной и баллистической защитой. "Тайфун-К" рассчитан на 16 бойцов в полной экипировке. Мощность двигателя — 450 л. с., вес — 21 тонна. Максимальная скорость — 105 км/ч.




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