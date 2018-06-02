"Тайфун-К" в действии: бронеавтомобили на учениях под Новосибирском

Машины оснащены противоминной и баллистической защитой. "Тайфун-К" рассчитан на 16 бойцов в полной экипировке. Мощность двигателя — 450 л. с., вес — 21 тонна. Максимальная скорость — 105 км/ч.
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-К" были задействованы на учениях под Новосибирском.
Машины оснащены противоминной и баллистической защитой. "Тайфун-К" рассчитан на 16 бойцов в полной экипировке. Мощность двигателя — 450 л. с., вес — 21 тонна. Максимальная скорость — 105 км/ч.
Космонавты, одетые в футболки с логотипами ЧМ-2018, пытались забить друг другу гол на борту МКС.
В День защиты детей КБФ "Ашана" и партнеры провели благотворительную акцию "Картофель добра".
Военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу в июле 2016 года.
Министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию.
Первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025" открылся в Абхазском государственном университете в субботу, 2 июня.
О возможностях банковской системы Абхазии рассказал председатель Банка Абхазии на первом национальном экономическом форуме "Стратегия Абхазии 2025", который проходит в Сухуме в субботу, 2 июня.
Первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025" открылся в Абхазском государственном университете в субботу 2 июня.
Российская гвардейская военная база является гарантом безопасности Южной Осетии, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Автобус, который вез грузинских школьников на экскурсию в Баку, столкнулся с грузовиком и перевернулся на трассе в Азербайджане.
Делегация Национального Собрания Армении во главе с председателем Арой Баблояном четвертого июня отправится в Москву с двухдневным визитом.
Министерство обороны Казахстана разъяснило правила использования беспилотных летательных аппаратов на территории республики.
Бишкекская студентка прошла волонтерский отбор на Чемпионат мира по футболу — 2018 и скоро отправится в Россию, чтобы помогать в организации мирового первенства.
Цирк шапито приехал в Барановичи и выпустил верблюдов пастись на тренировочном поле местного футбольного клуба.
Загадочные белые круги в небе наблюдали жители сразу нескольких городов Латвии – мнения, что это, разделились.
На Вильнюсском железнодорожном вокзале сотрудники таможни задержали партию контрабандных сигарет, которая оценивается примерно в 900 тысяч евро.
Почему из года в год в Молдове растет число учащихся, которые получают оценку 10 автоматом в рамках экзаменов на степень бакалавра?
Девушка из Таджикистана, которая пять лет назад приехала учиться в российскую столицу, рассказала о своих впечатлениях о Москве.
Узбекско-американский автомобильный концерн GM Uzbekistan планирует увеличить стоимость своих авто на экспортных рынках.
В Таллинне открылась международная конференция "Следующие сто лет", посвященная 100-летию Эстонской Республики и обсуждению будущего страны.
Российская гвардейская военная база является гарантом безопасности Южной Осетии, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Автобус, который вез грузинских школьников на экскурсию в Баку, столкнулся с грузовиком и перевернулся на трассе в Азербайджане.
Делегация Национального Собрания Армении во главе с председателем Арой Баблояном четвертого июня отправится в Москву с двухдневным визитом.