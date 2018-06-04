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Строители забили последнюю сваю Крымского моста

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© RUPTLY.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Поток автотранспорта по мосту был запущен 16 мая.

Строители завершили работу над свайным фундаментом железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

"Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению", — говорится в сообщении.

Всего за время стройки в дно пролива погрузили 6694 сваи трех типов.

Сваи расположены как под наклоном, так и вертикально. Железобетонный сердечник защищает их в агрессивной морской среде. В верхней секции трубы сделан армокаркас, заполненный гидротехническим бетоном.




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