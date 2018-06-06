На Пафосе: танцевальный флешмоб от киприотов

Знаменитый греческий танец "Хасапико" люди исполнили, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Участники флешмоба не побили мировой рекорд, зато собрали деньги для хосписа.
Танцевальный флешмоб устроила группа киприотов в гавани Пафоса.
Знаменитый греческий танец "Хасапико" люди исполнили, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Участники флешмоба не побили мировой рекорд, зато собрали деньги для хосписа.
В преддверии своего визита в КНР Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором рассказал о реакции страны на санкции, об отношениях с Си Цзиньпином, а также о торговом партнере №1.
Сербский парикмахер Марио Хвала выбрил на затылке клиента портрет Криштиану Роналду.
Знаменитый Жозе Моуринью, главный тренер "Манчестер Юнайтед", заговорил по-русски в ролике RT, посвященном Чемпионату мира 2018 года по футболу в России.
Президент России Владимир Путин перед визитом в Австрию и встречей с канцлером Себастьяном Курцом дал большое интервью австрийскому телеканалу ORF.
Стихи под сенью вековых деревьев – Sputnik рассказывает о том, как отметили день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в Абхазии.
На фестивале "Стоянка человека" в РУСДРАМе будет показана премьера спектакля по произведению Фазиля Искандера "Широколобый", в Абхазском драмтеатре покажут короткометражный анимационный фильм "Мальчик и война" по одноименному рассказу писателя.
В понедельник в ВМС Украины сообщили о закрытии до 1 сентября трех участков Азовского моря для проведения военных учений.
Международный турнир по профессиональному боксу в Цхинвале завершился триумфом осетинских спортсменов.
Скелет необычного для местной фауны животного был обнаружен в Габалинском районе Азербайджана. Что самое странное в находке?
Арег Кюрегян — член вооруженной группы "Сасна црер", захватившей здание полка ППС в Ереване, вышел на свободу под подписку о невыезде.
Президент ЕБРР заявил о намерении банка принять участие в приватизации национальных компаний "Казахтелеком", "Казатомпром" и "Эйр Астана".
Кыргызстанка Тынара Мавлянова стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA) и обслужит матчи чемпионата мира в России.
Об обстановке в Полесском радиационно-экологическом заповеднике в связи с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС рассказал директор заповедника.
Если Латвия хочет сохранить транзит, нужно задуматься о пересмотре тарифной политики и о способах привлечь новые виды грузов, считает эксперт.
Sputnik Литва публикует вторую часть эксклюзивного интервью с одним из самых разыскиваемых Вильнюсом "государственных преступников" Эдмундасом Касперавичюсом.
В молдавских Бельцах полицейские зрелищно задержали нетрезвого водителя, который пытался сбежать от них на автомобиле.
Суровый высокогорный климат и сотни километров непростых дорог не остановили известную мотопутешественницу совершить тур по Таджикистану.
Международная академия моды (AICP) намерена открыть филиал в Узбекистане - на сегодня филиал AICP есть только в Японии.
Кандидат культурологических наук Валерия Бобылева рассказала Sputnik Эстония о том, что связывает великого русского поэта с Таллинном и Тарту.
Международный турнир по профессиональному боксу в Цхинвале завершился триумфом осетинских спортсменов.
Скелет необычного для местной фауны животного был обнаружен в Габалинском районе Азербайджана. Что самое странное в находке?
Арег Кюрегян — член вооруженной группы "Сасна црер", захватившей здание полка ППС в Ереване, вышел на свободу под подписку о невыезде.