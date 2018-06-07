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Исцелиться, чтобы стать каратистом: мама рассказала о мечте Амира Джагаева

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Темы:
Спасем жизнь вместе (138)
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Амира Джагаева с диагнозом ДЦП.

Десятилетний Амир Джагаев с диагнозом ДЦП любит читать сказки, смотреть мультфильмы и проводить время со сверстниками. Из-за недуга мальчику сложно писать и читать, но он очень старается и каждый день тренирует себя, в этом ему помогают педагоги Сухумского реабилитационного центра. У Амира есть мечта – научиться ходить и записаться на каратэ. Но для этого мальчику необходимо сделать очередную операцию.

"В прошлом году ему провели операцию в Ереване. Установили пластины для выравнивания тазобедренных суставов. Улучшения, конечно, есть. Сейчас он не скрещивает ножки. Он совсем не трудный ребенок, в принципе, как и все дети. Любит играть со сверстниками", – рассказала мама мальчика Илона Перцхелия.

Одновременно "Ашана" собирает средства на лечение другой подопечной фонда – Амины Бигвава. Ей так же, как и Амиру, нужно провести операцию по снятию пластин в медицинском Центре "Арабкир" в Ереване.
Для лечения Амира и Амины необходимо собрать 170 тысяч 400 рублей.

Амина Бигвава
© Фото : предоставлено Мактиной Джинджолия
Амина Бигвава

Подробнее читайте в материале Сарии Кварацхелия>>

Помочь Амиру и Амине можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения — 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Можно также воспользоваться услугой "Перенос баланса" – "Благотворительность", набрав *147* сумма перевода #. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.

Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и "Гарант-Банка".

Темы:
Спасем жизнь вместе (138)



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  • Вторая Азербайджанская международная Оборонная Выставка ADEX 2016, фото из архива
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