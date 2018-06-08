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Путин рассказал о рассмешившей его шутке про себя и Трампа

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© RUPTLY.

Российский лидер в рамках "прямой линии" посмеялся над тем, что, исходя из заявлений западных СМИ, можно подумать, будто Трамп отдал Европу в распоряжение России за свою "победу на выборах США".

Президент России Владимир Путин во время ежегодной "прямой линии" рассказал, что его очень насмешили заявления западных СМИ.

Отвечая на вопрос, любит ли он посмеяться над собой и какую самую смешную шутку он слышал за последнее время, президент рассказал про заголовок Bloomberg, который очень его позабавил.

Западное агентство ранее опубликовало статью, названную "Трамп толкает Европу в руки Путина". Президент отметил, что "если совместить это с более ранней шуткой, про то, что Россия повлияла на выборы президента США, то можно подумать, что тот подарил нам Европу в благодарность за свое избрание".

"Значит, мы якобы повлияли на выборы президента США, а он нам за это подарил Европу. Полный бред, иначе как шуткой это назвать невозможно", — отметил Путин.




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