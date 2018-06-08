Путин рассказал о рассмешившей его шутке про себя и Трампа

Президент России Владимир Путин во время ежегодной "прямой линии" рассказал, что его очень насмешили заявления западных СМИ.
Отвечая на вопрос, любит ли он посмеяться над собой и какую самую смешную шутку он слышал за последнее время, президент рассказал про заголовок Bloomberg, который очень его позабавил.
Западное агентство ранее опубликовало статью, названную "Трамп толкает Европу в руки Путина". Президент отметил, что "если совместить это с более ранней шуткой, про то, что Россия повлияла на выборы президента США, то можно подумать, что тот подарил нам Европу в благодарность за свое избрание".
"Значит, мы якобы повлияли на выборы президента США, а он нам за это подарил Европу. Полный бред, иначе как шуткой это назвать невозможно", — отметил Путин.