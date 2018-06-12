Лондонский след: как сборная Абхазии отчиталась о ЧМ ConIFA-2018

Главный тренер национальной сборной Абхазии Беслан Аджинджал и футболисты Лаша Когония и Шабат Логуа подвели итоги участия команды в Чемпионате мира по футболу ConIFA-2018.

Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал отметил, что команда не удовлетворена девятым местом, которая заняла на ЧМ ConIFA-2018.

Он подчеркнул, что национальная команда попала в сильную группу, в котором играли будущие финалисты турнира. По его словам, команды Северного Кипра и Карпаталии, которые выступали в одной группе с Абхазией, прибавили в мастерстве в сравнении с предыдущими турнирами.

Полузащитник сборной Лаша Когония подчеркнул, что первая игра в любом турнире самая тяжелая.

"Сборная Тибета была не самым сильным соперником, но даже с ними в первом матче мы испытывали трудности по ходу первого тайма, но ближе к концу матча мы поймали свой ритм. Мы все выложили, что в нас вкладывали наши тренеры, и от матча к матчу прибавляли, но вратари на этом турнире проявили себя очень хорошо", — отметил Когония.

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На результат участия Абахзии в Чемпионате мира повлияло отсутствие в команде лидера Анри Хагуш, заметил игрок сборной Абхазии Шабат.

"Его опыт придает больше спокойствия и уверенности в игре, на чемпионате мира в 2016 году мы все это почувствовали. Мы все его очень ждали и надеялись, что он полетит с нами в Лондон", — сказал он.

Чемпионат проводится каждые два года. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.