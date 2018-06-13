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Новый оракул: морской котик предсказывает результаты игр на ЧМ-2018

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© RUPTLY.

В немецком Ростоке появился новый оракул.

Морской котик Дейзи предсказал поражение Германии в матче с Мексикой. Ранее хищник правильно предсказал результат финала ЧМ-2014.

Матч между сборными Германии и Мексики состоится 17 июня.




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