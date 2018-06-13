Новый оракул: морской котик предсказывает результаты игр на ЧМ-2018

Морской котик Дейзи предсказал поражение Германии в матче с Мексикой. Ранее хищник правильно предсказал результат финала ЧМ-2014.
Матч между сборными Германии и Мексики состоится 17 июня.
В немецком Ростоке появился новый оракул.
Морской котик Дейзи предсказал поражение Германии в матче с Мексикой. Ранее хищник правильно предсказал результат финала ЧМ-2014.
Матч между сборными Германии и Мексики состоится 17 июня.
В Русском драматическом театре состоялся предпремьерный показ спектакля по одноименному рассказу Фазиля Искандера "Широколобый".
Российское Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видео учений морской авиации Балтийского флота.
В Таиланде прошел футбольный матч между школьниками и слонами. Матч стал оригинальным способом агитации против азартных игр в стране.
Пожар в лесу в Старой Гагре вспыхнул около полудня в понедельник 11 июня, причина возгорания неизвестна.
IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" проходит в Сухуме с 13 по 15 июня.
Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия дал поручение Госкомитету по экологии и охране природы, Институту экологии совместно с Институтом ботаники создать и представить до 30 июня проект озеленения центральной трассы республики и парковых зон Сухума.
Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.
Ракетные и артиллерийские соединения Вооруженных сил Азербайджана провели тренировки с боевой стрельбой.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook рассказал, с кем планирует встретиться во время визита в Москву.
Президент Нурсултан Назарбаев объявил о введении в Казахстане нового праздника — Национального дня домбры.
Контрольно-пропускные пункты на границе Кыргызстана с Китаем будут закрыты с 15 по 18 июня по инициативе Пекина.
Сотрудники Госавтоинспекции в Пружанах были вынуждены сопроводить к озеру семью лебедей с птенцами, которые двигались к водоему по проезжей части.
После 1 января 2019 года латвийские студенты могут потерять право учиться на русском языке – соответствующие поправки должен утвердить Сейм.
Группа российских и белорусских инспекторов приехала с инспекцией в подразделения Вооруженных сил Литвы.
Молдавские метеорологи вынесли сразу три "желтых кода" гидрологической и метеоопасности.
Суд в Челябинской области России приговорил к 17 годам колонии особого режима гражданина Таджикистана, обвиняемого в сбыте героина.
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности приглашает на стажировку студентов из России.
Все детские сады Эстонии должны стать частично эстоноязычными – деньги на это уже предусмотрены в государственной бюджетной стратегии.
Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.
Ракетные и артиллерийские соединения Вооруженных сил Азербайджана провели тренировки с боевой стрельбой.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook рассказал, с кем планирует встретиться во время визита в Москву.