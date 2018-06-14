Зачем бразильские футболисты разбили о голову Коутиньо яйца

Игроки сборной Бразилии по футболу таким необычным способом поздравили с днем рождения своего партнера по команде Филиппе Коутиньо.
14 июня в России впервые открывается Чемпионат мира по футболу. Соревнования начнутся с первого группового матча между сборной России и Саудовской Аравии в Москве на стадионе "Лужники" в 18:00.
К началу чемпионата мира по футболу в Москву прибывают болельщики со всего мира.
Четыре семьи из России, которым интернет мошенники продали "липовые" путевки в Абхазию, бесплатно разместили в одной из частных гостиниц в Сухуме.
В Русском драматическом театре состоялся предпремьерный показ спектакля по одноименному рассказу Фазиля Искандера "Широколобый".
Зрители фан-зоны Sputnik смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.
На пресс-конференции в "АРСМИРА" в четверг 14 июня начальник ГАИ МВД Абхазии рассказал о том, какие новшества планируется внедрить в ближайшее время в работе инспекции, о первостепенных задачах, результатах работы и статистике.
Стартовый матч чемпионата мира по футболу 2018 года между командами России и Саудовской Аравии начался в 18:00.
III Мемориал поэта, ученого, журналиста и мастера спорта по шахматам и шашкам Валерия Гобозова прошел в Цхинвале.
Новый российский посол в Азербайджане рассказал о своих впечатлениях от Баку, отметив, что набережная города поражает воображение.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выпила вина с премьером Армении Николом Пашиняном и задала ему важный вопрос.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.
В Кыргызстане более 90% мужчин готовы взять отпуск по уходу за детьми – что по этому поводу говорится в законодательстве?
Стадо косуль в Лепельском районе Беларуси спровоцировало ДТП с автомобилем BMW, в котором пострадали две женщины.
Латвийцам дали возможность выбирать, кто и как будет наследовать накопленный ими пенсионный капитал.
Оружейный фонд Литвы больше не будет единственной организацией, имеющей лицензию на продажу пистолетов, теперь ими смогут торговать частные предприятия.
Через 17 лет после объявления в международный розыск за вооруженные ограбления гражданин Молдовы был задержан в США и выдан властям своей родины.
Авиакомпания "Сомон Эйр" совместно с Федераций футбола Таджикистана подарила болельщикам республики два билета на матч Россия-Египет.
Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 15 июня открывает в аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова новый терминал.
Эстонцев, уклоняющихся от срочной службы в армии, ограничат в праве водить машину, охотиться и ловить рыбу.
III Мемориал поэта, ученого, журналиста и мастера спорта по шахматам и шашкам Валерия Гобозова прошел в Цхинвале.
Новый российский посол в Азербайджане рассказал о своих впечатлениях от Баку, отметив, что набережная города поражает воображение.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выпила вина с премьером Армении Николом Пашиняном и задала ему важный вопрос.