"Поехали!": открытие фан-зоны Sputnik в Сухуме

В фан-зоне Sputnik было многолюдно, пришли как любители этой игры, так и профессионалы – футболисты национальной сборной Абхазии.
Праздничная атмосфера царила в фан-зоне, повсюду была развешана игровая атрибутика, а неподалеку от входа установлены футбольные ворота, правда, небольшого размера.
Болельщики, как и полагается, стали выкрикивать традиционные: "Вперед! Давай, давай! Бей!" и, конечно же, "Гоооол!"
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Зрители фан-зоны Sputnik смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.
SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall" (Сухум, ул. Калмыкова, 2).
SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля. Уточнить информацию и забронировать столики можно по телефону +7 (940) 708-90-90.