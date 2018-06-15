"Поехали!": открытие фан-зоны Sputnik в Сухуме

Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" 14 июня открыл для любителей футбола фан-зону, чтобы они имели возможность следить за самой популярной игрой в мире.

В фан-зоне Sputnik было многолюдно, пришли как любители этой игры, так и профессионалы – футболисты национальной сборной Абхазии.

Праздничная атмосфера царила в фан-зоне, повсюду была развешана игровая атрибутика, а неподалеку от входа установлены футбольные ворота, правда, небольшого размера.

Болельщики, как и полагается, стали выкрикивать традиционные: "Вперед! Давай, давай! Бей!" и, конечно же, "Гоооол!"

"Оле-оле-оле": как "дебютировала" фан-зона Sputnik в Сухуме>>

Зрители фан-зоны Sputnik смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.

SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall" (Сухум, ул. Калмыкова, 2).

SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля. Уточнить информацию и забронировать столики можно по телефону +7 (940) 708-90-90.