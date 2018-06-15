Гигантскую вувузелу установили в Москве в парке "Сокольники" к ЧМ-2018 по футболу. Смотрите на видео, как выглядит сооружение.

Длина гигантской вувузелы — девять метров. Внутри установлены динамики и микрофон. Громкость – до 120 децибел.

Вувузела стала популярной во время ЧМ-2010 по футболу в ЮАР. Она напоминает горн, рожок и дудку и усиливает шумовой эффект на стадионе.