19:41 15 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 28°C
Прямой эфир
  • USD62.69
  • EUR72.53
Поиск
Видео

Гигантскую вувузелу установили в Москве

Получить короткую ссылку
6 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Гигантскую вувузелу установили в Москве в парке "Сокольники" к ЧМ-2018 по футболу. Смотрите на видео, как выглядит сооружение.

Длина гигантской вувузелы — девять метров. Внутри установлены динамики и микрофон. Громкость – до 120 децибел.

Вувузела стала популярной во время ЧМ-2010 по футболу в ЮАР. Она напоминает горн, рожок и дудку и усиливает шумовой эффект на стадионе.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве
Создатели рассказали, чего ждать от фильма Мальчик и война
Тяжелый, но с просветом: создатели рассказали, чего ждать от фильма "Мальчик и война"
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia