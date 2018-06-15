Длина гигантской вувузелы — девять метров. Внутри установлены динамики и микрофон. Громкость – до 120 децибел.
Вувузела стала популярной во время ЧМ-2010 по футболу в ЮАР. Она напоминает горн, рожок и дудку и усиливает шумовой эффект на стадионе.
Гигантскую вувузелу установили в Москве в парке "Сокольники" к ЧМ-2018 по футболу. Смотрите на видео, как выглядит сооружение.
Длина гигантской вувузелы — девять метров. Внутри установлены динамики и микрофон. Громкость – до 120 децибел.
Вувузела стала популярной во время ЧМ-2010 по футболу в ЮАР. Она напоминает горн, рожок и дудку и усиливает шумовой эффект на стадионе.
Короткометражный анимационный фильм "Мальчик и война" по одноименному рассказу Фазиля Искандера покажут на IV Международном фестивале культуры "Стоянка человека" 15 июня.
Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" 14 июня открыл для любителей футбола фан-зону, чтобы они имели возможность следить за самой популярной игрой в мире.
Игроки сборной Бразилии по футболу таким необычным способом поздравили с днем рождения своего партнера по команде Филиппе Коутиньо.
14 июня в России впервые открывается Чемпионат мира по футболу. Соревнования начнутся с первого группового матча между сборной России и Саудовской Аравии в Москве на стадионе "Лужники" в 18:00.
Решением вопроса легализации деятельности водителей такси, работающих от государственной границы по реке Псоу, займутся Министерство экономики и Министерство внутренних дел Абхазии, заявил министр экономики Адгур Ардзинба.
Торжественное открытие Чемпионата мира по футболу 2018 года прошло в Ростове-на-Дону 14 июня.
Мусульмане всего мира 15 июня отмечают Ураза-байрам - главный праздник ислама наряду с Курбан-байрамом.
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Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.
В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.
В центре литовского Каунаса подрались нетрезвые граждане Азербайджана и американский военнослужащий.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввоз в Россию из Армении живых животных.