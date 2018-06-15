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Тяжелый, но с просветом: создатели рассказали, чего ждать от фильма "Мальчик и война"

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Четвертый Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" (21)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Короткометражный анимационный фильм "Мальчик и война" по одноименному рассказу Фазиля Искандера покажут на IV Международном фестивале культуры "Стоянка человека" 15 июня.

У короткометражного анимационного фильма "Мальчик и война" будет хорошая дорога, сказал в интервью Sputnik куратор фестиваля Фазиля Искандера "Стоянка человека" Алексей Шервашидзе-Чачба.

"Хочу всех поздравить, что фестиваль состоялся. Сегодня фестиваль закрывается анимационным фильмом "Мальчик и война", это, наверное, символично, потому что само произведение Фазиля Абдуловича очень тяжелое. Оно послевоенное, наполнено какими-то смыслами, переживаниями автора, при этом оно и довольно радостное, заканчивается взглядом в будущее и с хорошим просветом", — добавил он.

Оператор анимационного фильма "Мальчик и война" Наала Авидзба рассказала о творческом процессе.

Подробнее читайте в материале Бадрака Авидзба>>

 "Мы соорудили небольшое рабочее пространство, площадка была 50 на 50 сантиметров, стали пробовать, изучать, понимать пластику наших персонажей. Съемочный процесс длился около двух недель, до этого естественно был подготовительный период", — заметила она.

IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" завершится в Сухуме 15 июня.

Темы:
Четвертый Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" (21)



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