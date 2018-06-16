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"Эпицентр" спортивного волнения: фан-зона в Сухуме собирает аншлаг

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Темы:
Фан-зона Sputnik (6)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Фан-зона для любителей футбола, которую организовало информагентство Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall", открылась в четверг 14 июня.

Десятки поклонников футбола пришли в фан-зону в Сухуме посмотреть свой любимый вид спорта.

Атмосфера царила поистине спортивная, азартная, но при этом дружеская. За одним столом могли сидеть люди, которые болеют за разные команды и, попивая напитки, наслаждаться зрелищем.

Алхас Гургулия из столицы Абхазии признался, что не считает себя заядлым болельщиком и пришел в фан-зону по просьбе своего шестилетнего сына Бориса, который играет за юношеский ФК "Динамо" Сухум.

Подробнее читайте в материале Бадри Есиава>>

"Я очень люблю футбол, играю в сухумском "Динамо" и дома. Мой любимый игрок Криштиану Роналду, потому что он лучше всех",- поделился малыш.

SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall" (Сухум, ул. Калмыкова, 2).

SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля. Уточнить информацию и забронировать столики можно по телефону +7 (940) 708-90-90.

Темы:
Фан-зона Sputnik (6)



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