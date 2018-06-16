В моем сердце он останется навсегда: Путин попрощался с Говорухиным

Президент России Владимир Путин простился с режиссером Станиславом Говорухиным в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Он возложил бордовые розы к гробу и лично выразил соболезнования вдове Говорухина. После церемонии прощания глава страны поделился с журналистами воспоминаниями о Говорухине, назвав его "настоящим, большим художником", которого "знают и любят миллионы наших граждан". Владимир Путин добавил, что для него лично более важна была не административная или политическая поддержка, а "моральная и нравственная".