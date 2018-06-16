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В моем сердце он останется навсегда: Путин попрощался с Говорухиным

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Станислав Говорухин скончался 11 июня 2018 года.

Президент России Владимир Путин простился с режиссером Станиславом Говорухиным в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Он возложил бордовые розы к гробу и лично выразил соболезнования вдове Говорухина. После церемонии прощания глава страны поделился с журналистами воспоминаниями о Говорухине, назвав его "настоящим, большим художником", которого "знают и любят миллионы наших граждан". Владимир Путин добавил, что для него лично более важна была не административная или политическая поддержка, а "моральная и нравственная".




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