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SputnikFanZone: что происходит в "футбольном" центре Сухума

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" 14 июня открыл для любителей футбола фан-зону, чтобы они имели возможность следить за самой популярной игрой в мире.

Посмотреть самую популярную игру в мире в SputnikFanZone собирается множество людей. По их словам, массовый просмотр матчей намного интересней, чем делать это у себя дома.

Среди посетителей Sputnik FanZonе как жители Абхазии, так и гости из-за рубежа, их всех объединяет любовь к игре.

Зрители  SputnikFanZonе смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.

SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall" (Сухум, ул. Калмыкова, 2).

SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля. Уточнить информацию и забронировать столики можно по телефону +7 (940) 708-90-90.

Темы:
SputnikFanZone (8)



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