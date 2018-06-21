Первый российский солнцемобиль проехался по автодрому в Сочи

Инженеры из Санкт-Петербурга создали первый российский солнечный автомобиль.

Солнцемобиль SOL предназначен для участия только в спортивных соревнованиях, рассказал РИА Новости руководитель команды-разработчика Polytech Solar Team Евгений Захлебаев.

"Проект направлен на то, чтобы студенты-аспиранты совершенствовали свои профессиональные компетенции. Автомобиль проектировался для участия в соревнованиях. Форма называется "катамаран", очень хорошая аэродинамика при такой форме", — рассказал Захлебаев.

Он добавил, что при хорошем солнце автомобиль может зарядиться за 6-7 часов, при это он может одновременно ехать и заряжаться.

Разработчик уточнил, что в будущем солнцемобиль можно применять в повседневной жизни, правда, стоимость технологий солнечной энергетики достаточно высокая.