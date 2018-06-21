Произведения искусства на рисовых полях создают китайские фермеры

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Ничья: состоялся матч между сборными Дании и Австралии В следующем матче Чемпионата мира сборная Австралии встретится с командой Перу 26 июня, а датчане в тот же день сыграют со сборной Франции. 16

NASA опубликовало фотографии голубых дюн на Марсе Исследователи отмечают, что обнаруженные дюны имеют такой яркий цвет благодаря более сложной структуре и особому химическому составу. 9