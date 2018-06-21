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Произведения искусства на рисовых полях создают китайские фермеры

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© RUPTLY.

Фермеры Китая создают впечатляющие произведения искусства, полотнами для которых служат обширные поля, а красками - различные сорта риса.

Такие впечатляющие проекты планируют заранее, при создании используются как передовые 3D- и просвечивающие технологии, так и различные сорта риса, отличающиеся высотой и цветом.




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