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Девушек-полицейских в Ливане переодели в шорты

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© RUPTLY.

Ливанский город Броумана оказался первым на Ближнем Востоке, где девушек-полицейских переодели в шорты.

Такое решение принял мэр. Пьер Ачкар заявил, что этот ход будет способствовать увеличению потока иностранных туристов. Однако его инициатива вызвала критику у части общества. Сами девушки рады новой форме.





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