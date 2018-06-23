Девушек-полицейских в Ливане переодели в шорты

Такое решение принял мэр. Пьер Ачкар заявил, что этот ход будет способствовать увеличению потока иностранных туристов. Однако его инициатива вызвала критику у части общества. Сами девушки рады новой форме.
Ливанский город Броумана оказался первым на Ближнем Востоке, где девушек-полицейских переодели в шорты.
Такое решение принял мэр. Пьер Ачкар заявил, что этот ход будет способствовать увеличению потока иностранных туристов. Однако его инициатива вызвала критику у части общества. Сами девушки рады новой форме.
Роналду и Месси — на фоне пирамид и собора Василия Блаженного. Такое возможно только на фестивале песчаных скульптур в китайском городе Чжоушань.
Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
Уже неделю в Москве и других городах России, где проходит чемпионат мира по футболу FIFA 2018, веселятся и поют на разных языках болельщики из разных стран.
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — начало Великой Отечественной войны (1941-1945), освободительной войны народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющейся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).
О том, как бывший генпрокурор Абхазии Алексей Ломия стал разводить цветы и каких успехов в этом добился на своем приусадебном участке, читайте в материале Sputnik.
Ранее в компании отказались от отдельного разъема для наушников, объединив его со входом для зарядки
Компания-производитель саги "Звездные войны" остановила работу над всеми фильмами-ответвлениями из-за провала фильма про Хана Соло.
Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.
На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.
Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.
За каждым успешным мужчиной стоит женщина - Sputnik выяснил, чем занимаются супруги политиков, находящихся у руля власти в Кыргызстане.
Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".
Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?
В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.
Европейский союз оказывает помощь пострадавшим от майского наводнения жителям юга Таджикистана.
Болельщик из Узбекистана поделился своими впечатлениями от чемпионата мира в России и рассказал, какой матч ему понравился больше всего.
С наступлением астрономического лета курортный город Пярну вступил в права летней столицы Эстонии.
Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.
На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.