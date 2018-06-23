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Массовое занятие по йоге в Индии

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Международный день йоги отпраздновали в Индии.

Под лозунгом "Йога объединяет мир" в столице Индии отметили Международный день йоги. Как передает корреспондент РИА Новости, в одной только столице страны Нью-Дели участие в торжествах приняли порядка 15 тысяч человек.

Международный день йоги ежегодно отмечается 21 июня — в день летнего солнцестояния.

Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2014 году. Впервые День йоги отмечали в 2015 году — тогда Моди лично присоединился к 35 тысячам участникам массовой медитации в Нью-Дели.




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