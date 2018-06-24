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История картонного Хавьера

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Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (41)
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Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

Когда друзья мексиканского болельщика узнали, что спутница не отпускает его вместе с ними на ЧМ-2018, они решили сделать все, чтобы он об этом пожалел. Для этого они создали картонную копию друга и возили ее по России, фотографируя рядом с достопримечательностями и в местах отдыха. История получила широкую огласку, и тысячи людей со всего мира буквально забрасывали мексиканца призывами "вырваться" на ЧМ. Позже в интернете появились фотографии и видео уже с настоящим Хавьером в Воронеже и Ростове-на-Дону. Как предполагают болельщики, возможно, спутница мексиканца все-таки отпустила его на ЧМ-2018.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (41)



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