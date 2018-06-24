Сборная Египта готовится к следующему матчу

Сборная Египта, проиграв два матча на старте турнира (0:1 уругвайцам и 1:3 россиянам), лишилась шансов выйти в плей-офф. Заключительный матч группового этапа египтяне проведут в понедельник в Волгограде против команды Саудовской Аравии.
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Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Англии с командой Панамы на ЧМ-2018. По его мнению, английские футболисты должны одержать победу.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.
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Сборная Польши потерпела второе поражение в двух матчах группы и уже не сможет догнать команды Японии и Сенегала, имеющие в активе по 4 очка. Колумбийцы с 3 очками занимают третье место в группе.
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Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.
На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.