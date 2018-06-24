Сборная Египта готовится к следующему матчу

Главные темы

Эрдоган объявил себя победителем на выборах президента Турции По данным подсчета 95 процентов бюллетеней, на президентских выборах лидирует Эрдоган с результатом около 53 процентов, его основной соперник Мухаррем Индже набирает почти 31 процент. 23

Колумбия обыграла Польшу в матче ЧМ-2018 Сборная Польши потерпела второе поражение в двух матчах группы и уже не сможет догнать команды Японии и Сенегала, имеющие в активе по 4 очка. Колумбийцы с 3 очками занимают третье место в группе. 17