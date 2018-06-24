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Сборная Египта готовится к следующему матчу

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Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (42)
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Сборная Египта, проиграв два матча на старте турнира (0:1 уругвайцам и 1:3 россиянам), лишилась шансов выйти в плей-офф. Заключительный матч группового этапа египтяне проведут в понедельник в Волгограде против команды Саудовской Аравии.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (42)



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