Как спасали котенка, которого живодеры заживо залили гудроном

Когда живодеры бросили котят в гудрон, он был еще теплый. К спасению животных подключились волонтеры и сотрудники МЧС. Спасти удалось только одного котенка. Злоумышленники пока не найдены.
Жительница Находки обнаружила в ведре с гудроном двух котят.
Когда живодеры бросили котят в гудрон, он был еще теплый. К спасению животных подключились волонтеры и сотрудники МЧС. Спасти удалось только одного котенка. Злоумышленники пока не найдены.
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Более 45 тысяч выпускников из более чем 30 регионов России и шести зарубежных стран собрались на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
День рождения Лионеля Месси отметили в Бронницах, где во время ЧМ-2018 базируется сборная Аргентины.
Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Уругвая.
Пресс-конференция с министром по чрезвычайным ситуациям Абхазии Львом Квициния, посвященная работе МЧС и готовности ведомства к курортному сезону, прошла на АГТРК во вторник 26 июня.
Французы, ранее обеспечившие себе выход в плей-офф, заняли первое место в группе с 7 очками, датчане (5) стали вторыми.
Встреча заключительного тура группы C, состоявшаяся во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу перуанцев.
Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову будет присвоено звание почетного гражданина города Алагир в Северной Осетии.
Масштабный военный парад, приуроченный к столетию создания вооруженных сил Азербайджана, прошел на площади "Азадлыг" в Баку.
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Учитывая, что в Кыргызстане есть женщины, которые занимают довольно высокие государственные должности, редакция Sputnik решила выяснить, чем занимаются их мужья.
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В Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес рабочие обнаружили горшок, внутри которого находилось более 350 древних монет.
В столице Молдовы продолжаются протесты правоцентристских сил по поводу непризнания итогов внеплановых выборов мэра Кишинева.
В Таджикистане потребовали аннулировать распоряжение Минобрнауки о новых правилах выезда за границу на учебу или командировку преподавателей и студентов.
Корреспонденты Sputnik Узбекистан спросили жителей Бишкека, как они относятся к появлению ресторанов быстрого питания Strabucks, Burger King и McDonald's.
"Особое мнение" эстонской стороны может сорвать грядущее подписание соглашения о синхронизации сетей Балтии с Западной Европой.
Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову будет присвоено звание почетного гражданина города Алагир в Северной Осетии.
Масштабный военный парад, приуроченный к столетию создания вооруженных сил Азербайджана, прошел на площади "Азадлыг" в Баку.
Злоумышленник устроил целое кино на улицах Еревана: он выкрал кольцо, угрожал ножом, хотел уехать на машине, но попал в аварию.