Мечта играть в футбол: дети тайских рыбаков построили поле прямо на воде

Мальчишки решили построили мини-стадион прямо на воде. Это случилось больше 30 лет назад.
И вот, спустя несколько поколений здесь сформировалась одна из лучших команд южного Таиланда.
Дети тайских рыбаков мечтали гонять мяч по полю, но в плавучей деревне у острова Ко Паньи для этого просто не было места. Смотрите на видео, как дети реализовали свою мечту.
Мальчишки решили построили мини-стадион прямо на воде. Это случилось больше 30 лет назад.
И вот, спустя несколько поколений здесь сформировалась одна из лучших команд южного Таиланда.
Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чеченской Республики. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Рамзан Кадыров.
Смотрите на видео, как чемпионка мира по футбольному фристайлу своими трюками удивляет опытных футболистов.
Более 45 тысяч выпускников из более чем 30 регионов России и шести зарубежных стран собрались на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
День рождения Лионеля Месси отметили в Бронницах, где во время ЧМ-2018 базируется сборная Аргентины.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, приборы зафиксировали землетрясение на расстоянии 21 километра от Дагомыса, жители Сочи толчков не почувствовали.
В 2016 году Родченков на страницах New York Times рассказал о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Это привело к расследованию со стороны WADA и Международного олимпийского комитета.
Министр образования Абхазии издал приказ о введении обязательной школьной формы. О чем этот приказ, как его приняли родители и школьники, читайте в материале Sputnik.
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МИД Южной Осетии прокомментировал реакцию Тбилиси на создание комиссии по вопросам делимитации и демаркации границы республики с Грузией.
Пляжи на побережье Каспия доступны не всем – почему простым людям часто приходится довольствоваться непригодными к плаванию участками?
Новый посол России в Армении Сергей Копыркин рассказал, что почувствовал, оказавшись в Ереване - эксклюзивное интервью.