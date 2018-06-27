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Мечта играть в футбол: дети тайских рыбаков построили поле прямо на воде

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CCTV

Дети тайских рыбаков мечтали гонять мяч по полю, но в плавучей деревне у острова Ко Паньи для этого просто не было места. Смотрите на видео, как дети реализовали свою мечту.

Мальчишки решили построили мини-стадион прямо на воде. Это случилось больше 30 лет назад.

И вот, спустя несколько поколений здесь сформировалась одна из лучших команд южного Таиланда.




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