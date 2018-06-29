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Люди что-то ищут в жару на улицах столицы Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук Астанда Ардзинба

Маршрут городского квеста "Тайны Старого Сухума" был проложен вдоль набережной и в центре города.

Квест "Тайны Старого Сухума" призван привлечь жителей Сухума к истории родного города, обратить внимание на его богатое историко-культурное наследие и подчеркнуть важность Сухума в истории и литературе Абхазии и России.

Игра прошла в рамках празднования Дня русского языка. В ней приняли участие три команды, в задачи которых входило разгадать загадки из "Книги Тайн", определить места и объекты, указанные в них, сфотографироваться на фоне каждого из них и прийти первыми к финишу.

Победители городского квеста, организованного представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке волонтерского центра "Апеипш", получили билеты в сочинский парк аттракционов.

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