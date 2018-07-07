Битва за жилплощадь: белка выгнала сову из дупла

Команды России и Хорватии встретятся 7 июля в Сочи в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу.

Детский московский ансамбль танца "Амцабз" под руководством Лаши Марыхуба уже второй раз проводит свои каникулы в Сухуме. О том, чем занимались юные танцоры в Абхазии и какие планы строят на будущее, читайте в репортаже Sputnik.