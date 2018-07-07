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Битва за жилплощадь: белка выгнала сову из дупла

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В Интернете набирает популярность видео, как белка вытолкнула сову из дупла.

Грызун забрался в дупло, где жила сова, и вытолкнул птицу.




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