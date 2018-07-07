Битва за жилплощадь: белка выгнала сову из дупла

Грызун забрался в дупло, где жила сова, и вытолкнул птицу.
В Интернете набирает популярность видео, как белка вытолкнула сову из дупла.
Грызун забрался в дупло, где жила сова, и вытолкнул птицу.
Сборная России в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира победила команду Испании в серии пенальти, хорваты также в серии послематчевых 11-метровых ударов переиграли сборную Дании. Встреча 1/4 финала начнется 7 июля в 21.00 мск на стадионе "Фишт" в Сочи.
На Ставрополье воздвигли памятник ноге вратаря и капитана сборной России Игоря Акинфеева.
Матч между сборными России и Хорватии состоится в Сочи на стадионе "Фишт" 7 июля в 21:00.
Американец установил рекорд, съев 74 хот-дога за десять минут.
Команды России и Хорватии встретятся 7 июля в Сочи в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу.
Детский московский ансамбль танца "Амцабз" под руководством Лаши Марыхуба уже второй раз проводит свои каникулы в Сухуме. О том, чем занимались юные танцоры в Абхазии и какие планы строят на будущее, читайте в репортаже Sputnik.
Двенадцать школьников, игроков местной юниорской футбольной команды, и их 25-летний тренер, запертые наводнением в десятикилометровой пещере Тхам Луанг на севере Таиланда с 23 июня, передали на поверхность письмо, адресованное родным.
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.
Действия Юниса Сафарова, обвиняемого в покушении на главу города Гянджи, приравняли к террористическому акту.
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Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.
Действия Юниса Сафарова, обвиняемого в покушении на главу города Гянджи, приравняли к террористическому акту.
Годами 102-я военная база в Армении была крайним рубежом обороны СНГ. Про особенности службы здесь рассказал ее командир полковник Владимир Елканов.