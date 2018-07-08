Стать Неймаром за час

В воскресенье утром глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон сообщил о начале спасательной операции по эвакуации подростков и тренера из пещеры.

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Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев рассуждает о том, как команда-хозяйка во время исторического четвертьфинала боролась и с Хорватией, и сама с собой.