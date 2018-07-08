Стать Неймаром за час

Особенно мастеру удается борода Неймара.
Чтобы стать копией звезды мирового футбола - бразильского нападающего Неймара, визажисту из Китая достаточно пары часов. Смотрите на видео, как происходит преображение
Особенно мастеру удается борода Неймара.
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