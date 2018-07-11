Новый шаг к освоению Луны: "Прогресс МС-09" достиг МКС в два раза быстрее

Грузовой корабль "Прогресс МС-09" достиг Международной космической станции (МКС) в два раза быстрее, чем обычно. Эксперты и специалисты космической отрасли считают это шагом к освоению Луны и созданию удобных условий для космонавтов при полетах на орбиту, сообщает РИА Новости.

Ракету "Союз-2.1а" успешно запустили с космодрома Байконур в ночь на 9 июля. Стыковка со станцией произошла через три часа 40 минут после старта, что на девять минут раньше расчетного времени. До этого рекорд полета к МКС составлял пять часов 39 минут.

"Успешная короткая стыковка "Прогресса" с МКС имеет принципиально важное значение для отработки нами технологии двухпусковой схемы с последующей орбитальной сборкой кораблей для дальних космических миссий. Сегодня ночью с Байконура сделан шаг в правильном направлении", — написал Рогозин.