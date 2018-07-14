Мастера изготовили "президентские матрешки" к встрече Трампа и Путина

Самая первая матрешка родилась в Сергиевом Посаде и распространилась по России, изменяя свой вид в соответствии с художественным замыслом каждого автора.
К встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа мастера изготовили забавные матрешки.
Самая первая матрешка родилась в Сергиевом Посаде и распространилась по России, изменяя свой вид в соответствии с художественным замыслом каждого автора.
Ввод в эксплуатацию Транссиба состоялся 115 лет назад. Это самая длинная железная дорога планеты. Протяженность магистрали – 9 288 км. Она соединила европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком
Десятки тысяч человек идут маршем по Лондону в знак протеста против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа.
В Cети появились кадры с саммита НАТО в Брюсселе, на которых глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер чуть не упал на президента Украины Петра Порошенко.
Мужчина рассмешил всех на конкурсе по скоростному поеданию арбузов. За пять секунд он заглатывает сначала одну половину арбуза, потом вторую.
Группа туристов обнаружила в горах Абхазии письмо о неразделенной любви, написанное в августе 1991 года. В нем неизвестный мужчина обращался к своей возлюбленной по имени Асида.
Инженеры из Университета Цинциннати в США приступили к разработке инновационной ткани из углерода.
В понедельник состоится первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне многосторонних международных форумов.
Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.
Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.
В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.
Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".
Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".
В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.
Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.
Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.
Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.
Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.
Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.
Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.
Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.
Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.
В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.