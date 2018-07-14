Повар из Китая вырезал кубок ЧМ-2018 из тыквы

Повар Чжоу Мэйсян из Китая сам на мундиале не был. Но видел кубок по ТВ и в Интернете. Вдохновившись итогами главного спортивного события "четырехлетки", Мэйсян вырезал копию кубка из из сладкого овоща.
Футбольная лихорадка ЧМ-2018 овладела, похоже, и кулинарами. Смотрите на видео, как повар из Поднебесной вырезал главный трофей международного турнира из тыквы.
Повар Чжоу Мэйсян из Китая сам на мундиале не был. Но видел кубок по ТВ и в Интернете. Вдохновившись итогами главного спортивного события "четырехлетки", Мэйсян вырезал копию кубка из из сладкого овоща.
К встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа мастера изготовили забавные матрешки.
Ввод в эксплуатацию Транссиба состоялся 115 лет назад. Это самая длинная железная дорога планеты. Протяженность магистрали – 9 288 км. Она соединила европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком
Десятки тысяч человек идут маршем по Лондону в знак протеста против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа.
В Cети появились кадры с саммита НАТО в Брюсселе, на которых глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер чуть не упал на президента Украины Петра Порошенко.
Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.
Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.
В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.
Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".
Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".
В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.
Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.
Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.
Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.
Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.
Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.
Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.
Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.
Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.
В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.