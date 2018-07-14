Повар из Китая вырезал кубок ЧМ-2018 из тыквы

Футбольная лихорадка ЧМ-2018 овладела, похоже, и кулинарами. Смотрите на видео, как повар из Поднебесной вырезал главный трофей международного турнира из тыквы.

Повар Чжоу Мэйсян из Китая сам на мундиале не был. Но видел кубок по ТВ и в Интернете. Вдохновившись итогами главного спортивного события "четырехлетки", Мэйсян вырезал копию кубка из из сладкого овоща.