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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки: трансляция завершена

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© RUPTLY. Михаил Климентьев

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы.




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