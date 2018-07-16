Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки: трансляция завершена

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы.
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Тренера тайских "Лесных вепрей" Экапола Чантавонга в интернете называют героем, благодаря которому детей удалось спасти. С его помощью юный футболисты сумели выжить в кромешной тьме, почти без пищи и воды, без теплых вещей.
Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры тет-а-тет в президентском дворце в Хельсинки, которым предшествовала открытая часть встречи в узком составе.
Детская студия в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера будет открыта осенью 2018 года.
Премьера спектакля "Клинический случай" состоится в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 17 и 18 июля в 19:00.
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Альпинист и общественный деятель Марат Багаев рассказал Sputnik, как болельщики Мурата Гассиева хотят помочь земляку перед его боем в финале WBSS.
Правоохранительные органы Азербайджана задержали в Сумгайыте 18 членов радикальных групп, готовивших беспорядки в городе.
Американское издание составило топ-5 самых интересных для изучения языков. Армянский попал в этот почетный список.