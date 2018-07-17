Вкусно и тепло: жертвы интернет мошенников рассказали об отдыхе в Абхазии

Информационное агентство Sputnik Абхазия организовало встречу обманутых туристов с Оксаной Черниковой, которая уже больше месяца находит для них бесплатное жилье на курортах республики.

Встреча Оксаны Черниковой с туристами из России, которых обманули мошенники, продав им "липовые" путевки, состоялась в одной из частных гостиниц поселка Цандрипш, где их бесплатно приняли.

Пенсионерки из Воронежа, которые год откладывали деньги на поездку, были счастливы тому, что к ним проявили заботу и внимание.

"Это, конечно, был настоящий шок, когда внесли полную предоплату за бронь и узнали о том, что все это обман. Очень довольны проживанием, питанием и хозяевами. Оксана, а вам отдельное спасибо, дай вам Бог здоровья", — сказала Валентина Савченко из Перми.

Трогательная встреча состоялась между Оксаной и гостями из Воронежа, до отъезда которых оставался всего один день.

"Спасибо, что вы нас не бросили", — сказала Марина Курочкина, приобняв Черникову.

Майор Абхазской армии Арарат Карагозян услышал об авантюре интернет мошенников по одному из российских телеканалов.

"Жалко ведь людей. Работают годами, чтобы несколько дней провести на отдыхе. Если есть такая возможность, почему не помочь им. Мне бы очень хотелось, чтобы все знали о том, что в Абхазии живут добрые и отзывчивые люди", — поделился владелец гостиницы.

"Спасибо, что не бросили": обманутые туристы из России встретились в Абхазии>>

Оксана Черникова открывает свою тетрадь, в которой уже набралось больше двухсот фамилий и около 70 гостиниц, пансионатов и частных домов от Цандрипша до Сухума, где согласились принять обманутых туристов из России.

"В июне разместили всех, кто ко мне обратился. В июле тоже особых проблем не должно возникнуть. Пока под вопросом только август и сентябрь. Во-первых, разгар сезона, а во-вторых, некоторых приходится самой разыскивать, чтобы "заставить" их отдохнуть. Номер у меня все тот же +79407164848, и каждый может звонить, писать по нему в любое время. Я буду рада помочь", — сказала Черникова.

В преддверии курортного сезона 2018 года сотни россиян стали жертвами аферистов, которые через подставные сайты продавали "липовые" путевки в отели Абхазии. Обманутых туристов не бросили в беде, и некоторые отельеры и жители республики вызвались их приютить за свой счет.