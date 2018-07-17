19:57 17 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.44
  • EUR73.24
Поиск
Видео

Вкусно и тепло: жертвы интернет мошенников рассказали об отдыхе в Абхазии

Получить короткую ссылку
4320

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Информационное агентство Sputnik Абхазия организовало встречу обманутых туристов с Оксаной Черниковой, которая уже больше месяца находит для них бесплатное жилье на курортах республики.

Встреча Оксаны Черниковой с туристами из России, которых обманули мошенники, продав им "липовые" путевки, состоялась в одной из частных гостиниц поселка Цандрипш, где их бесплатно приняли.

Пенсионерки из Воронежа, которые год откладывали деньги на поездку, были счастливы тому, что к ним проявили заботу и внимание.

"Это, конечно, был настоящий шок, когда внесли полную предоплату за бронь и узнали о том, что все это обман. Очень довольны проживанием, питанием и хозяевами. Оксана, а вам отдельное спасибо, дай вам Бог здоровья", — сказала Валентина Савченко из Перми.

Трогательная встреча состоялась между Оксаной и гостями из Воронежа, до отъезда которых оставался всего один день.

"Спасибо, что вы нас не бросили", — сказала Марина Курочкина, приобняв Черникову.

Майор Абхазской армии Арарат Карагозян услышал об авантюре интернет мошенников по одному из российских телеканалов.

"Жалко ведь людей. Работают годами, чтобы несколько дней провести на отдыхе. Если есть такая возможность, почему не помочь им. Мне бы очень хотелось, чтобы все знали о том, что в Абхазии живут добрые и отзывчивые люди", — поделился владелец гостиницы.

"Спасибо, что не бросили": обманутые туристы из России встретились в Абхазии>>

Оксана Черникова открывает свою тетрадь, в которой уже набралось больше двухсот фамилий и около 70 гостиниц, пансионатов и частных домов от Цандрипша до Сухума, где согласились принять обманутых туристов из России.

"В июне разместили всех, кто ко мне обратился. В июле тоже особых проблем не должно возникнуть. Пока под вопросом только август и сентябрь. Во-первых, разгар сезона, а во-вторых, некоторых приходится самой разыскивать, чтобы "заставить" их отдохнуть. Номер у меня все тот же +79407164848, и каждый может звонить, писать по нему в любое время. Я буду рада помочь", — сказала Черникова.

В преддверии курортного сезона 2018 года сотни россиян стали жертвами аферистов, которые через подставные сайты продавали "липовые" путевки в отели Абхазии. Обманутых туристов не бросили в беде, и некоторые отельеры и жители республики вызвались их приютить за свой счет.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур, архивное фото
    Космические планы

    "Роскосмос" запустит новую ракету "Союз-5" совместно с Казахстаном. Первый пуск состоится с космодрома Байконур в 2022 году.

  • В Самаре (Россия) нашли кыргызстанца Хусана Шарипова, который 16 лет числился без вести пропавшим
    Обиделся и пропал

    В Самаре нашли гражданина Кыргызстана, который 16 лет числился без вести пропавшим - родственники искали его и даже обращались на телевидение.

  • Детский сад, архивное фото
    Детский белорусский

    Доля белорусскоязычных групп в детских садах страны составляет чуть более 12%, однако уже второй год в Минске их количество прирастает.

  • Сбор урожая на сельхозпредприятии Пульс-Агро
    Русский хлеб

    Латвия в первом квартале 2018 года почти втрое увеличила закупки зерна в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • Депутат Сейма Павиленис Жигимантас
    Не попасть в меню

    Экс-посол Литвы в США убежден, что если республика не начнет диктовать условия российскому президенту, то станет частью "меню" Путина и Трампа.

  • В память о гибели царской семьи Романовых в Бендерах освятили часовню
    Столетие трагедии

    В память о гибели царской семьи Романовых на территории мемориального комплекса "Бендерская крепость" воздвигли часовню "Памяти святых царских мучеников".

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

SputnikFanZone
Футбольная эйфория: болельщики в SputnikFanZone от первого до последнего дня
Вызволить из каменного плена: как спасали лошадь в Сухуме
Вызволить из "каменного плена": как спасали лошадь в Сухуме
Победители всех чемпионатов мира по футболу
Победители чемпионатов мира по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia