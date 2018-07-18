Кругом вода: ливень затопил Краснодар

Из-за сильных дождей улицы в столице Кубани ушли под воду.

Сильный ливень буквально за пару часов затопил Краснодар 17 июля. Внимание горожан привлек инцидент на улице Московской, где спасатели вынуждены были применить плавсредства специализированной пожарно-спасательной части, чтобы помочь пассажирам выбраться из утонувшего в огромной луже автобуса.

Его пассажиров пришлось на лодках эвакуировать сотрудникам МЧС. Из-за недостаточной пропускной способности ливневой канализации в некоторых местах вода стояла на уровне груди взрослого человека. Коммунальщики и МЧС продолжают работать в усиленном режиме.