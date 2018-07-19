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Трамп о вмешательстве России в выборы США: полностью верю в наши разведслужбы

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В понедельник, 16 июля, в Хельсинки прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Во время выступления в Белом доме перед журналистами президент США Дональд Трамп высказался о своем полном доверии и поддержке американской разведке, заявившей в свою очередь главе государства о вмешательстве России в выборы в 2016 году.  Во время выступления Трампа на несколько секунд отключилось электричество, на что он с определенной долей иронии заявил, что и это могли  сделать агенты разведки. 

Выступление Дональда Трампа в Белом доме проходило в связи с хельсинскими переговорами с президентом России Владимиром Путиным. В рамках встречи политики обсудили ряд острых вопросов, включая ситуации в Сирии и на Украине, а также стратегическую стабильность в мире и обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в США.




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