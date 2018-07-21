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Прямо по курсу верблюд: сбежал из цирка и устроил ДТП в Тульской области

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Верблюд сбежал из цирка-шапито под Тулой и устроил на дороге небольшое ДТП. К счастью сотрудники ДПС поймали животное и вернули в цирк.

Уточняется, что за время "прогулки" животного никто не пострадал.




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