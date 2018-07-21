Прямо по курсу верблюд: сбежал из цирка и устроил ДТП в Тульской области

Праздничная церемония, посвященная столетию со дня создания 7 Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды военной базы, состоялась в Сухуме в субботу 21 июля.

Культурный атташе Абхазии в Евросоюзе Виолетта Рудат-Авидзба переехала в Германию 30 лет назад. В 2015 году она открыла первый в Европе абхазский ресторан в центре Берлина и стала автором книги "100 рецептов долголетия. Кухня Абхазии", изданной в России и Германии.