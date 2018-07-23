"Покорить" Босфор: более 2000 человек приняли участие в заплыве

В Турции состоялся ежегодный межконтинентальный заплыв через пролив Босфор. В этом году заявки на участие в заплыве подали 2,5 тысячи человек из 50 стран.

В этом году в заплыве через пролив Босфор приняли участие двое спортсменов из Абхазии.

"Соревнованиями и результатом доволен. Учитывая то, что еще три месяца назад я не мог проплыть и 500 метров. У нас не было цели занять призовые места. В принципе это невозможно, потому что там участвуют олимпийские чемпионы, профессиональные пловцы, а мы просто любители, которые участвовали, чтобы преодолеть себя", – рассказал участник заплыва Астамур Мамед-оглы.

Двое абхазских спортсменов вплавь преодолели Босфор>>

Заплыв через Босфор проводится уже около тридцати лет. Впервые его организовали в 1989 году при поддержке Олимпийского комитета Турции и с тех пор он лишь набирает популярность.

Протяженность дистанции составляет 6,5 км. Участие в заплыве принимают как опытные спортсмены, так и простые любители плавания всех возрастов.