Пес-роллер из Китая бороздит просторы Сети

В очках и красном плаще пес искусно объезжает расставленные на дороге конусы.
Чихуахуа-шарпей по кличке Дуо-Дуо из Китая стал знаменитостью после того, как ролик, на котором он виртуозно исполняет трюки на роликовых коньках, попал в сеть.
В очках и красном плаще пес искусно объезжает расставленные на дороге конусы.
В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, жертвами которых стали более 70 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение.
Пресс-конференция о прошедших боях абхазских боксеров Игоря Адлейба и Батала Чежия прошла в Sputnik 24 июля.
Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия 23 июля 1992 года.
В Турции состоялся ежегодный межконтинентальный заплыв через пролив Босфор. В этом году заявки на участие в заплыве подали 2,5 тысячи человек из 50 стран.
Абхазия имеет большой потенциал для развития свадебного туризма. Эта отрасль уже набирает популярность у гостей республики, которые едут за тысячи километров ради свадебной церемонии на диких пляжах или в горах республики.
Смертник подорвал себя в среду утром на рынке в городе Эс-Сувейда.
Проект, вносящий изменения в закон "О государственной регистрации транспортных средств" был внесен на рассмотрение Госдумы еще в 2011, и принят в окончательном чтении.
Для объединения Северной и Южной Осетии в один регион "сегодня не лучшие времена", считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Хотя основной экспорт азербайджанских полипропиленов будет направлен на Турцию и Европу, у него есть перспективы и в России, считает эксперт.
В парламенте Армении объяснили необходимость покупки новых ковров стоимостью более десяти тысяч долларов: старые пришли в негодность.
Казахстанский суд продлил срок ареста бывшему депутату парламента Кыргызстана, арестованному в феврале.
В кыргызстанском сегменте социальных сетей активно обсуждают инициативу обязательно и за деньги регистрировать мобильные телефоны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Международный олимпийский комитет и заявил, что у него много претензий к этой организации.
Есть признаки, что пожар в Валдгальской волости Талсинского края возник неслучайно, и это шокирующий факт, заявил глава МВД Латвии.
Глава литовского МИД сообщил, что внешнее вмешательство в выборы приобрело системный характер, а российская сторона угрожает республике больше всего.
В Приднестровье подписан первый инвестиционный договор с европейской компанией, ее представители рассказали о планах работы в регионе.
Более 100 иностранных студентов планируют в текущем году приехать на обучение в Таджикистан в Госуниверситет имени Носири Хусрава.
Высшие учебные заведения Самарканда и Казани договорились о сотрудничестве и начнут выдавать "двойные дипломы".
Немецкая полиция сообщила о гибели эстонского матроса, который, по предварительным данным, задохнулся в трюме грузового судна.
Для объединения Северной и Южной Осетии в один регион "сегодня не лучшие времена", считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Хотя основной экспорт азербайджанских полипропиленов будет направлен на Турцию и Европу, у него есть перспективы и в России, считает эксперт.
В парламенте Армении объяснили необходимость покупки новых ковров стоимостью более десяти тысяч долларов: старые пришли в негодность.