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Пес-роллер из Китая бороздит просторы Сети

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Associated Press

Чихуахуа-шарпей по кличке Дуо-Дуо из Китая стал знаменитостью после того, как ролик, на котором он виртуозно исполняет трюки на роликовых коньках, попал в сеть.

В очках и красном плаще пес искусно объезжает расставленные на дороге конусы.




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