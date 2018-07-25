Пес-роллер из Китая бороздит просторы Сети

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"Я согласна": сыграть свадьбу в Абхазии Абхазия имеет большой потенциал для развития свадебного туризма. Эта отрасль уже набирает популярность у гостей республики, которые едут за тысячи километров ради свадебной церемонии на диких пляжах или в горах республики. 102

Смертник подорвал себя на рынке в Сирии Смертник подорвал себя в среду утром на рынке в городе Эс-Сувейда. 49