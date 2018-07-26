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Современные тимуровцы: волонтеры провели уборку в центре Сухума

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба

Общественная организация "Феникс" облагородила баскетбольную площадку у здания Совмина.

Под палящим солнцем члены организации "Феникс" приступили к чистке баскетбольной площадки у здания Совмина. От жары ребят спасало только альтруистическое настроение и музыка из принесенных колонок.

Пританцовывая, каждый занят своим делом. Кто-то взялся за краски, кто-то за веник и лопату, без дела не оставили никого.

"Последние два дня мы занимаемся облагораживанием баскетбольной площадки. Выбрали этот проект, потому что очень важно, чтобы было место, куда бы пошли заниматься дети. В силу своих возможностей постарались облагородить площадку, расчертили линии, покрасили", —рассказал член организации Александр Ачба

По словам учредителя организации, Нарта Зухба, "Феникс" был создан с целью проведения социальных проектов от лица молодежи.

"У нас нет людей старше 20 лет, это все молодежь. Мы делаем это во благо государства и общества", — сказал он.

Это уже не первый проект организации. В начале июля ребята провели экскурсию для детей из Донбасса и собрали вещи для нуждающихся семей фонда "Киараз". В планах у "Феникса" создание футбольной площадки на одном из пляжей столицы.




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