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Разгул стихии: как лесные пожары бушевали в Калифорнии

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© AP Photo.

Природный пожар на юге штата Калифорния распространился на город Айдилуайлд к востоку от Лос-Анджелеса, из-за чего эвакуировались 12 тысяч жителей.

Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушует более 60 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на западе страны и в штате Аляска. В штатах Калифорния, Колорадо и Юта эвакуированы сотни жителей. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 11,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 30 тысяч. Губернатор штата Калифорния 6 июля объявил режим ЧС в округе Сан-Диего в связи с лесными пожарами.




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