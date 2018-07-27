Разгул стихии: как лесные пожары бушевали в Калифорнии

Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушует более 60 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на западе страны и в штате Аляска. В штатах Калифорния, Колорадо и Юта эвакуированы сотни жителей. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 11,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 30 тысяч. Губернатор штата Калифорния 6 июля объявил режим ЧС в округе Сан-Диего в связи с лесными пожарами.