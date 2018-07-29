Незнакомцы в ночи и розовая пантера: мастер-класс от саксофониста из Гагры

Борис Абдрахманов, который занимается музыкой с десяти лет, специально для Sputnik Абхазия дал короткий мастер-класс по игре на саксофоне.

Борис исполнил одну из своих любимых композиций Антонио Карлоса Джобима – "Desafinado". В доказательство о том, что саксофон и вправду умеет "говорить", а его тембр может сочетаться с человеческим голосом, к примеру, с романтической беседой мужчины и женщины, музыкант сыграл "Strangers in the night" Фрэнка Синатра.

В качестве бонуса, Борис с легким задором сыграл знакомую с детства мелодию из мультфильма "Розовая пантера".

О чем мечтает музыкант и с чем не может смириться, читайте в материале Sputnik>>