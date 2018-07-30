В пачках под Майкла Джексона: балерины танцуют на дорогах Мехико

Такое редкое зрелище удалось увидеть жителям и гостям Мехико. Артисты балета Ardentia танцевали под мелодии из семи произведений — от "Лебединого озера" до одного из хитов Майкла Джексона.
Изящные балерины развлекали водителей в перерывах между светофорами.
Такое редкое зрелище удалось увидеть жителям и гостям Мехико. Артисты балета Ardentia танцевали под мелодии из семи произведений — от "Лебединого озера" до одного из хитов Майкла Джексона.
Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в воскресенье, 29 июля, в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадском рейде.
Борис Абдрахманов, который занимается музыкой с десяти лет, специально для Sputnik Абхазия дал короткий мастер-класс по игре на саксофоне.
Соревнования "Танковый биатлон-2018" на подмосковном полигоне "Алабино" в рамках армейских международных игр.
Коты, разгуливающие по кафе в китайском Ханчжоу в майках с QR-кодом на спине, помогают посетителям оплачивать счета.
Поправки к закону "О гражданстве", принятые на итоговом заседании весенней сессии Парламента, решили проблему обмена общегражданских паспортов, существовавшую два года.
При пожаре в частном доме в Адлерском районе Сочи погибли восемь человек, еще трое пострадали. На месте ЧП работали более 60 пожарных и 19 единиц техники.
Ренат Джобава раньше гонял мяч во дворе с соседскими мальчишками, заниматься же в футбольном клубе в Сухуме ему было отказано по медицинским показателям.
Глава Северной Осетии вручил боксеру Мурату Гассиеву и его тренеру сертификаты на земельные участки.
Азербайджанские и американские археологи обнаружили в Лерикском районе древнее захоронение, относящееся к античному периоду.
Потерять урожай в Араратской долине или помочь Севану? В правительстве обсуждается проект дополнительного забора воды из "армянской жемчужины".
Казахстан и Россия подпишут допсоглашение и определят районы падения ракет, стартующих с космодрома "Байконур".
Sputnik Кыргызстан продолжает рассказывать о видах спорта, включенных в программу III Всемирных игр кочевников. Сегодня речь пойдет о борьбе кураш.
Пользователи социальных сетей активно обсуждают столпотворение, которое образовалось при проведении акции в одном из минских магазинов косметики.
Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей".
Жителя Петербурга избили в одном из заведений Клайпеды из-за отказа россиянина платить за принесенное официанткой по ошибке блюдо.
Штрафы ждут граждан Молдовы, которые будут использовать беспилотники для видеосъемки без предварительного уведомления.
Министр внутренних дел Таджикистана утверждает, что наезд автомобиля на иностранных туристов в Донгаре - это умышленное нападение.
Адвокатам в Узбекистане разрешили проносить мобильные телефоны и компьютеры в зал суда.
Пролить свет на судьбу целой семьи помогла алюминиевая ложка, найденная в местах боёв, которые проходили во время Второй мировой войны на острове Сааремаа.
Глава Северной Осетии вручил боксеру Мурату Гассиеву и его тренеру сертификаты на земельные участки.
Азербайджанские и американские археологи обнаружили в Лерикском районе древнее захоронение, относящееся к античному периоду.
Потерять урожай в Араратской долине или помочь Севану? В правительстве обсуждается проект дополнительного забора воды из "армянской жемчужины".