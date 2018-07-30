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В пачках под Майкла Джексона: балерины танцуют на дорогах Мехико

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© RUPTLY.

Изящные балерины развлекали водителей в перерывах между светофорами.

Такое редкое зрелище удалось увидеть жителям и гостям Мехико. Артисты балета Ardentia танцевали под мелодии из семи произведений — от "Лебединого озера" до одного из хитов Майкла Джексона.




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