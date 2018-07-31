20:42 31 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.35
  • EUR73.07
Поиск
Видео

Перепутали бабочку с мутантом: жуткое видео напугало пользователей сети

Получить короткую ссылку
13 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / MixTape Center

Более 40 миллионов пользователей сети с отвращением и любопытством наблюдало за этим непонятным существом. Что же это такое - смотрите на видео.

Это обычная бабочка-медведица, мохнатые щупальца которой служат ей органами осязания. Насекомое ими дышит и выделяет в огромных количествах фермоны для привлечения самок.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Закат
Футбол, митинги и "кровавая" луна: чем запомнился июль в Абхазии
Почти 400 лет смельчаки прыгают со Старого моста в ледяную воду
А вам слабо: смельчаки прыгают со Старого моста в Боснии и Герцеговине
Напитки
Медовый фреш от Sputnik

Соцсети

Sputnikabkhazia