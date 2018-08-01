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Тренировка самого зрелищного этапа "Авиадартса" от летчиков ВКС

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Минобороны России

При подготовке к этапу "Авиамикс" пилоты отработали бомбометание, стрельбу из пушек, пуски ракет, а также высадку и прикрытие десанта.

В "Авиамиксе" задействуют более 70 воздушных судов.

Этап пройдет 4 августа и продлится около 2 часов.




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