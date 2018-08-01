Тренировка самого зрелищного этапа "Авиадартса" от летчиков ВКС

В "Авиамиксе" задействуют более 70 воздушных судов.
Этап пройдет 4 августа и продлится около 2 часов.
При подготовке к этапу "Авиамикс" пилоты отработали бомбометание, стрельбу из пушек, пуски ракет, а также высадку и прикрытие десанта.
В "Авиамиксе" задействуют более 70 воздушных судов.
Этап пройдет 4 августа и продлится около 2 часов.
2 августа 2017 года, в селе Приморское произошел взрыв на складе с боеприпасами в результате которого погибли три человека а многие дома были разрушены.
Германия объявила войну России 1 августа 1914 года. Смотрите на архивном видео, как трагически закончилось для России участие в Первой мировой войне.
На протяжении 400 лет самые смелые и отважные прыгают с моста в ледяную воду в Боснии и Герцеговине. За это время забава превратилась в соревнование.
Более 40 миллионов пользователей сети с отвращением и любопытством наблюдало за этим непонятным существом. Что же это такое - смотрите на видео.
В воскресенье 4 августа в Ткуарчале будет дан старт сбору средств на строительство храма в честь Святого великомученика Евстафия Апсильского и в память о погибших защитниках Города-героя Ткуарчал.
Инициативная группа предложила Общественной палате поддержать два законопроекта о борьбе с коррупцией. Кому надо декларировать доходы, о конкурсах и почему надо повышать зарплаты чиновникам, читайте в материале Sputnik.
Ротные тактические учения подразделений российской военной базы 49-й общевойсковой армии ЮВО пройдут на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу" с 10 по 15 августа.
Руководитель представительства Россотрудничества в Южной Осетии рассказал о работе агентства с молодежью республики.
Азербайджан вводит временные ограничения на ввоз в страну живой птицы и продукции птицеводства из различных регионов России.
Купаться в прибрежной зоне Севана, где очень много сине-зеленых водорослей, опасно для здоровья, предупреждает Минздрав Армении.
С 1 января 2019 года в Казахстане приостановят заочное обучение. Студентам, которые уже получают знания по этой форме образования, дадут возможность доучиться.
Сколько жителям Бишкека еще ждать троллейбусов большой вместимости и как улучшить экологическую ситуацию в городе - читайте в материале Sputnik.
Житель Беларуси угнал каток – с его помощью он собирался утрамбовать песок на въезде в собственный двор.
На портале общественных инициатив начался сбор подписей за опубликование в интернете материалов КГБ и коммунистической партии.
В интервью Sputnik Литва военный эксперт рассказал, почему покупка Javelin станет для Вильнюса бессмысленной тратой денег.
Спикер молдавского парламента заявил, что внести в Конституцию страны положение о евроинтеграции необходимо до депутатских выборов.
Задержанные сотрудниками ГКНБ террористы планировали совершить в марте серию терактов в Таджикистане во время празднования Навруза.
"Узавтосаноат" передумал повышать цены на автомобили GM Uzbekistan - прайс-лист, распространенный ранее в соцсетях, оказался недостоверным.
Самый многообещающий писатель России в эксклюзивном интервью для Sputnik рассказал об эстонском детстве и своих романах.
Руководитель представительства Россотрудничества в Южной Осетии рассказал о работе агентства с молодежью республики.
Азербайджан вводит временные ограничения на ввоз в страну живой птицы и продукции птицеводства из различных регионов России.
Купаться в прибрежной зоне Севана, где очень много сине-зеленых водорослей, опасно для здоровья, предупреждает Минздрав Армении.