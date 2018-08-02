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Никаких интриг, одни эмоции: руководитель Драмтеатра рассказал о ситуации в коллективе

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© Sputnik Асмат Цвижба

Новое руководство Абхазского драматического театра на пресс-конференции в Sputnik приоткрыло закулисные тайны и рассказало о причинах и итогах смены власти.

Пресс-конференция началась с выяснения, чем же вызвана смена "власти" в театре. По словам нового директора, Нодара Чанба, никаких интриг в театре не было, все дело в эмоциях.

"В любом творческом коллективе приходит время, когда возникают противоречия, разные видения. Люди сцены очень эмоциональны, к счастью, наши взгляды не всегда совпадают, но нужно контролировать свои эмоции. Когда нет контроля, ситуация заходит в тупик и это начинает работать против творчества", — рассказал он.

По мнению нового руководителя, смена театральной власти заставила труппу забыть о внутренних интригах и заняться делом.

"В какой-то момент нужно принимать меры и время показало, что меры были правильные, потому что все начали заниматься творчеством – то, чем мы должны заниматься в театре ", — объяснил новый директор.

Нодар Чанба также подчеркнул, что состав труппы театра остается прежним и никто не покидает сцену.

"Были очень хорошие ребята, они у нас и сейчас есть, все работают. А если проблемы возникают в семье, это же не говорит, что она плохая", — сказал он.

Нодар Чанба обратился к зрителям с просьбой не "демонизировать" ситуацию вокруг театра и не видеть в каждом актере "врага" творческой сферы Абхазии.




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