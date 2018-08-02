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Не бригадир, а зверь: кто следит за ремонтом дорог в Челябинской области

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© RUPTLY.

Той-терьер Шпонка на протяжении восьми лет следит за ремонтом дорог в Челябинской области. Вместе с хозяином она "отремонтировала" десятки километров дорожного полотна.

У этого "работника" нет отбоя от поклонников, собачка — любимица всей бригады автодорожников. У Шпонки даже есть униформа по размерчику, чтобы строители и водители замечали ее, и случайно не наехали.




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