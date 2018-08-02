Не бригадир, а зверь: кто следит за ремонтом дорог в Челябинской области

У этого "работника" нет отбоя от поклонников, собачка — любимица всей бригады автодорожников. У Шпонки даже есть униформа по размерчику, чтобы строители и водители замечали ее, и случайно не наехали.
Той-терьер Шпонка на протяжении восьми лет следит за ремонтом дорог в Челябинской области. Вместе с хозяином она "отремонтировала" десятки километров дорожного полотна.
У этого "работника" нет отбоя от поклонников, собачка — любимица всей бригады автодорожников. У Шпонки даже есть униформа по размерчику, чтобы строители и водители замечали ее, и случайно не наехали.
На восстановление оздоровительного комплекса в селе Приморское уже затрачено около пяти миллионов рублей.
Новое руководство Абхазского драматического театра на пресс-конференции в Sputnik приоткрыло закулисные тайны и рассказало о причинах и итогах смены власти.
Мексиканский самолет Embraer 190, принадлежавший компании Aeromexico, со 103 пассажирами на борту упал на взлете. Никто не пострадал.
2 августа 2017 года, в селе Приморское произошел взрыв на складе с боеприпасами в результате которого погибли три человека а многие дома были разрушены.
Двухнедельные маневры НАТО в Грузии Noble Partner 2018 начались 1 августа, и уже на следующий день последовал зеркальный ответ РФ и ее союзников – российские мотострелки и морская пехота Черноморского флота приступили к учениям с боевой стрельбой на полигоне Цабал в Абхазии.
О том, как в Сухумской городской поликлинике оформляют российские полисы ОМС, почему людям нужно медстрахование и как оформить документы, читайте в материале Sputnik.
Генеральный штаб Вооруженных сил Абхазии с мая 2015 года возглавлял Анатолий Хрулев.
В ближайшие трое суток в Северной Осетии ожидается ухудшение погодных условий, на республику обрушатся ливни и шквалистый ветер.
В Баку накрыли наркокартель семьи Дамдаятан Низама – одна из задержанных вовлекла в торговлю даже своего семилетнего сына.
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров в скором времени сможет покинуть Армению, чтобы вернуться на работу в Москву, сообщил его адвокат.
Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о возможном участии ОАЭ в реконструкции "Гагаринского старта" на космодроме Байконур.
В Московском районе Чуйской области Кыргызстана уничтожили более 11 тонн дикорастущей конопли.
Работники МЧС спасли в Ляховичах трех тонувших в реке аистов – молодые птицы не могли самостоятельно выбраться на берег.
В советское время по железной дороге в Латвии перевозили около 80 миллионов тонн грузов в год – почему теперь LDz не может и мечтать о прежнем размахе?
Премьер Литвы считает, что депутат Клайпеды, который заявил о причастности командира "лесных братьев" к убийству тысяч мирных жителей, заслуживает импичмента.
Премьер-министр Молдовы Павел Филип рассказал, на что власти страны намерены потратить деньги, вырученные от продажи Республиканского стадиона.
Правительство Таджикистана обсуждает вопрос повышения тарифов на электроэнергию - власти обещают учесть социальное положение населения.
В сети появилось видео, где несколько узбекистанцев пытаются разбить о землю арбуз, бросая его с двухметровой высоты, но у них ничего не получается.
Двое пассажиров, которые были госпитализированы после ДТП в Беларуси, продолжили поездку в Таллинн.
В ближайшие трое суток в Северной Осетии ожидается ухудшение погодных условий, на республику обрушатся ливни и шквалистый ветер.
В Баку накрыли наркокартель семьи Дамдаятан Низама – одна из задержанных вовлекла в торговлю даже своего семилетнего сына.
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров в скором времени сможет покинуть Армению, чтобы вернуться на работу в Москву, сообщил его адвокат.