Гриль на колесах соорудил житель Сербии

Житель сербского села Страгари превратил свой старый BMW в гриль на колесах. Сам изобретатель стесняется показываться на публике. Его друг уверяет, что "чудо-печь" исправно работает даже на полном ходу.
Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
В Сухуме в субботу утром прошел "Сухумский заплыв" в поддержку благотворительного марафона, посвященного строительству храма в Ткуарчале. В спортивных водных соревнованиях приняли более 120 человек, которые попробовали себя на различных дистанциях от 50 метров до одного километра.
В Сухуме уже более трех месяцев готовятся к параду к 25-летию победы Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов. Около 1000 военнослужащих, среди которых и сотрудники МВД и МЧС маршируют на главной площади страны – площади Свободы.
IV Международные армейские игры проходят с 28 июля по 12 августа на территории семи государств: России, Китае, Казахстане, Белоруссии, Иране, Азербайджане и Армении.
О том, как развивалась ситуация вокруг замученного медвежонка на цепи, фотография которого попала в соцсети, что показала прокурорская проверка и для чего в Абхазии держат диких животных в "рабстве", читайте в материале Sputnik.
Третий этап Кубка России Mitjet – 2018 пройдет в Нижнем Новгороде 5 августа.
В июле Анатолий Бибилов посетил Сирию с официальным визитом и встретился с президентом САР Башаром Асадом. Они подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
Россия и Южная Осетия подпишут соглашение об обучении несовершеннолетних граждан республики в школах российского Минобороны.
Азербайджанские пограничники выстрелами спугнули наркоконтрабандистов – нарушители смогли убежать на территорию Ирана.
Съемочная группа Sputnik Armenia провела целый день с рейнджерами-экологами Дилижана, охраняя деревья от потенциальных лесорубов.
Старейшая военная академия России увековечила имя Героя Советского Союза гвардии полковника Бауыржана Момышулы.
Премьер-министр Кыргызстана на заседании кабмина отчитал полномочного представителя правительства в Таласской области.
До семи лет грозит белорусу, который проводил таможенную очистку и продавал в Россию санкционные турецкие томаты.
Мемориальный комплекс Сад судеб в Даугаве подвергся неожиданной критике накануне своего торжественного открытия.
Минобороны Литвы рекомендовал местным чиновникам и силовикам не пользоваться сервисом "Яндекс.Такси.
Почему жители Молдовы решают бросить родную землю и отправиться искать лучшее будущее за границей?
В Таджикистане проверят российско-таджикскую договорно-правовую базу на предмет устаревших соглашений между странами.
Форель и черный сазан: в Узбекистане совместно с Китайской академией рыбоводства будут производить новые виды рыб.
МИД России прокомментировал заявление главы внешней разведки Эстонии Микка Маррана о том, что в его стране действуют "агенты Кремля".
Россия и Южная Осетия подпишут соглашение об обучении несовершеннолетних граждан республики в школах российского Минобороны.
Азербайджанские пограничники выстрелами спугнули наркоконтрабандистов – нарушители смогли убежать на территорию Ирана.
Съемочная группа Sputnik Armenia провела целый день с рейнджерами-экологами Дилижана, охраняя деревья от потенциальных лесорубов.