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Гриль на колесах соорудил житель Сербии

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© RUPTLY.

Житель сербского села Страгари превратил свой старый BMW в гриль на колесах. Сам изобретатель стесняется показываться на публике. Его друг уверяет, что "чудо-печь" исправно работает даже на полном ходу.




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Гриль на колесах соорудил житель Сербии
Гриль на колесах соорудил житель Сербии
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