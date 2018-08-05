Чечня простилась с осужденным за убийство полковника Буданова

Его похоронили на кладбище в селе Гелдаган, сообщает РИА Новости. Тысячи человек пришли на церемонию прощания, на похоронах также присутствовалглава Чечни Рамзан Кадыров. Тело Темирханова доставили из Омска на родину в субботу.

Темирханова пять лет назад осудили на 15 лет заключения за убийство Буданова в июне 2011 года. Следствие выяснило, что уроженец Чечни "из-за ненависти к социальной группе военнослужащих" выпустил в бывшего полковника восемь пуль, когда тот выходил из нотариальной конторы в центре Москвы.

Сначала Темирханов отбывал наказание в колонии строгого режима, однако из-за хронических заболеваний условия смягчили. После ухудшения здоровья его перевели в санчасть колонии, а оттуда в городскую больницу. Третьего августа он скончался от остановки сердца.

Во время Второй чеченской войны полковник Буданов возглавлял 160-й гвардейский танковый полк. В 2003 году его арестовали за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.

Буданов не отрицал факта убийства, но пояснял, что считал эту жительницу селения Тангши-Чу снайпером одного из бандформирований.

Суд над Будановым был одним из первых, связанных с действиями российских военных в ходе событий в Чеченской республике. Буданова лишили воинского звания и осудили на десять лет колонии строгого режима. Экс-полковник вышел из тюрьмы в 2008 году по УДО и прожил на свободе еще три года.