Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в воскресенье днем. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам в Индонезии.

По последним данным, жертвами стихии стал 91 человек, более 200 человек получили серьезные травмы.

Свыше десяти тысяч человек, включая туристов, эвакуированы с индонезийского острова Ломбок после землетрясения.