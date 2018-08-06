Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии

По последним данным, жертвами стихии стал 91 человек, более 200 человек получили серьезные травмы.
Свыше десяти тысяч человек, включая туристов, эвакуированы с индонезийского острова Ломбок после землетрясения.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в воскресенье днем. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам в Индонезии.
По последним данным, жертвами стихии стал 91 человек, более 200 человек получили серьезные травмы.
Свыше десяти тысяч человек, включая туристов, эвакуированы с индонезийского острова Ломбок после землетрясения.
Невероятная история спасения альпиниста из России Александра Гукова, застрявшего в пакистанских горах.
К трибуне, где находился во время парада президент Венесуэлы Николас Мадуро, направлялось несколько летательных аппаратов со взрывчаткой.
Четвертые Армейские международные игры стартовали 28 июля в подмосковном парке "Патриот" и продлятся до 11 августа.
В Чечне простились с осужденным за убийство полковника Буданова - 48-летним Юсупом Темирхановым.
Делегация МИД Республики Абхазия прибыла с рабочим визитом в Сирийскую Арабскую Республику в понедельник 6 августа для обсуждения вопроса подготовки предстоящего официального визита президента Абхазии в Сирийскую Арабскую Республику.
Два исторических объекта расчистят волонтеры из России, которые приехали в Абхазию в рамках проекта "Маяки дружбы. Россия сближает".
Руководителя РИА Новости Украина задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В преддверии десятой годовщины признания Россией независимости Южной Осетии президент Анатолий Бибилов перечислил наиболее важные достижения страны.
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В сети появилось видео задержания гражданина Таджикистана – мужчина упорно пытался дать взятку пограничнику, чтобы попасть на территорию России.
Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе россиянка Ольга Забелинская решила сменить спортивное гражданство, она будет выступать за Узбекистан.
Слишком настойчивые эстонские продавцы книг вызвали подозрение у жителей американского города Эль-Пасо.
В преддверии десятой годовщины признания Россией независимости Южной Осетии президент Анатолий Бибилов перечислил наиболее важные достижения страны.
Азербайджанские режиссер-энтузиаст поделился своим взглядом на кино, как на "лучший инструмент для выражения мира".
Судебный процесс о расторжении брака и разделе имущества между артистами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко открылся в Москве.