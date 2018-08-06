18:23 06 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.50
  • EUR73.41
Поиск
Видео

Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии

Получить короткую ссылку
12 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Associated Press

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в воскресенье днем. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам в Индонезии.

По последним данным, жертвами стихии стал 91 человек, более 200 человек получили серьезные травмы.

Свыше десяти тысяч человек, включая туристов, эвакуированы с индонезийского острова Ломбок после землетрясения.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Суд, правосудие
    Шпионские страсти

    Суд в Латвии приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина республики к трем годам заключения условно.

  • Клайпеда - вид города
    Не участвуем!

    Партия "Русский альянс" заявила, что не будет участвовать в процессе импичмента в отношении депутата горсовета Клайпеды Вячеслава Титова.

  • Президент Молдовы Игорь Додон.
    Общий стаж

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, как решается вопрос начисления пенсий для трудовых мигрантов, долгое время проработавших в России.

  • Как таджик даёт взятку пограничнику
    Нет, я настаиваю!

    В сети появилось видео задержания гражданина Таджикистана – мужчина упорно пытался дать взятку пограничнику, чтобы попасть на территорию России.

  • Олимпийская чемпионка Ольга Забелинская
    Сменить команду

    Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе россиянка Ольга Забелинская решила сменить спортивное гражданство, она будет выступать за Узбекистан.

  • Просмотр книги
    Агрессивный маркетинг

    Слишком настойчивые эстонские продавцы книг вызвали подозрение у жителей американского города Эль-Пасо.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Андреа Алаи, Италия. Ультрас. Спорт, серии, 1 место.
Победители конкурса имени Андрея Стенина
Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии
Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
Рейтинг доступности бензина в странах Европы

Соцсети

Sputnikabkhazia