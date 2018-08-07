Дизайнер из Нью-Йорка делает мини-копии собак из войлока и шерсти

Дизайнер из Нью-Йорка Линда Фаччи делает по фотографиям мини-копии собак из шерсти и войлока и добивается поразительного сходства.
Круглый стол в формате видеомоста Москва – Цхинвал – Сухум на тему: "Абхазия и Южная Осетия: десять лет без войны" состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 7 августа.
Масштабное шоу "Авиамикс" состоялось на полигоне Дубровичи под Рязанью.
Ежегодно в испанской Катойре в первых числах августа реконструируют события XI века, набег викингов на прибрежную деревушку. Огромное количество людей собирается посмотреть на это событие.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в воскресенье днем. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам в Индонезии.
Министр по туризму и курортам республики Автандил Гарцкия рассказал,что туристы приносят экономике Абхазии около пяти миллиардов рублей в год.
Встреча прошла накануне 10-летия со дня вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии, где будет отмечаться День памяти и скорби.
В августе в Грузии проходят масштабные многонациональные военные учения "Достойный партнер-2018", в которых принимают участие партнеры Тбилиси из НАТО и других стран.
Южная Осетия и Абхазия через десять лет после "пятидневной войны" - такую тему обсудили участники видеомоста, связавшего Цхинвал, Сухум и Москву.
Баку не получал официальной информации об аресте в США своих граждан, обвиняемых в крупном мошенничестве на продаже автомобилей.
Август 2018 года для Армении будет беспрецедентным: сразу 454 представителя диаспоры приедут на историческую родину в рамках программы "Шаг к дому".
Минэнерго Казахстана разъяснило причины запрета ввоза бензина из России – после модернизации заводов в стране переизбыток топлива.
Как не быть обманутым в Кыргызстане – редакция Sputnik дает советы туристам, которые хотят провести отпуск в республике.
Со вторника 7 августа нельзя ходить в лес за грибами и ягодами жителям Добрушского и Гомельского районов Беларуси.
Из-за жары в Латвии и Литве резко подорожала электроэнергия – в этом году в регионе более высокий показатель был зарегистрирован только в Финляндии.
Спецслужбы Литвы не будут проверять сервис "Яндекс.Такси", заявил премьер-министр республики.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил послу США, что не утвердит закон о передаче территории Республиканского стадиона американской стороне.
"Билайн" вновь потерпел неудачу, не сумев оспорить в суде требования Налогового комитета Таджикистана о выплате миллионов долларов в качестве налогов.
Генерал-майор российской армии Владимир Марусин поделился со Sputnik воспоминаниями о молодости и рассказал о сотрудничестве между военными Узбекистана и России.
Полиция предупреждает — в центре Таллинна орудует банда из двух десятков подростков, которые грабят сверстников и нетрезвых прохожих.
Южная Осетия и Абхазия через десять лет после "пятидневной войны" - такую тему обсудили участники видеомоста, связавшего Цхинвал, Сухум и Москву.
Баку не получал официальной информации об аресте в США своих граждан, обвиняемых в крупном мошенничестве на продаже автомобилей.
Август 2018 года для Армении будет беспрецедентным: сразу 454 представителя диаспоры приедут на историческую родину в рамках программы "Шаг к дому".