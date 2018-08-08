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Раскрутили карусель: Шаманов рассказал о действиях российского спецназа в Грузии

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Темы:
Абхазия: победить войну (7)
2010

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Открытые боевые действия в районе Цхинвала начались в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, когда грузинская артиллерия открыла огонь по городу и позициям российских миротворцев в Цхинвале.

Во второй половине дня 8 августа на территории Южной Осетии появились первые подразделения российской армии, пришедшие на помощь жителям республики и миротворцам, однако непосредственно к окруженным позициям миротворцев они прорвались лишь 9 августа.

Российские спецподразделения взяли на себя задачу по нейтрализации грузинского спецназа.

"Чтобы не будоражить население, мы действовали в основном ночью. Они (грузины – прим.) пытались нам засады строить. Было нападение на отставший танк. Просто они не предполагали, что будет группа прикрытия. У нас целая система работала, которая за два года подтвердила свою эффективность в Сирии. И это признают сегодня американцы. Сложилась хорошая система противоборства 24 часа в сутки. Конечно, грузины от этого опешили. Я вспоминаю действия одного из легендарных людей, который неслучайным образом был награжден орденом Георгия Победоносца, подполковника Анатолия Лебедя. Его группа захватила смешанный американо-грузинский спецназ в районе порта Поти. Тогда была такая радио-игра, как раскрученная карусель – одни ходили за другим. А наши действовали так: одни уходили вперед, за ними гнались грузинские подразделения, но в тоже время другая группа российских ребят сзади окружала грузин и говорили: ребята, вы не туда смотрите", – рассказал глава комитета Госдумы России по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов.

Темы:
Абхазия: победить войну (7)



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