Выйти сухим из воды: пес прокатился на доске, чтобы достать мячик

Благодаря тому, что собаки очень умные домашние животные, они могут найти выход, наверное, из любой ситуации.

Отважный пес бросается в бассейн, чтобы спасти свою любимую игрушку — зеленый мяч. По всей видимости, собака не очень хотела оказаться в воде и воспользовалась находящейся сбоку плавательной доской, чтобы достать игрушку и при этом остаться сухой.

Озорной пес умудрился даже ни разу не упасть в воду, только не много промочил лапы. Такой ход мыслей питомца приятно удивил ее хозяев, которые очень гордятся своей хвостатым храбрецом. Собака с легкостью вышла из данной нелегкой ситуации, выпрыгнув на кромку бассейна, уверенно держа в зубах свою игрушку.